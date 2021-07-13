Пункт вакцинации заработал в Ледовом дворце Пскова

По словам главного врача Псковской городской поликлиники Галины Невалённой, посетителей пункта будут встречать волонтёры и администраторы, далее им предстоит заполнить анкеты и пройти первичное медобследование (измерение давления, сатурации, пульса), после чего проводится краткий опрос пациента и его направляют на вакцинацию. Вся эта процедура, как рассказал один из первых посетителей, заняла 5-7 минут.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что в новом пункте в первую очередь будут прививать организованные коллективы, но и тем, кто придёт сюда самостоятельно, не откажут в вакцинации.

Планируется, что в новых пунктах вакцинации, которые открываются в Пскове и Великих Луках, ежедневно смогут прививаться от коронавируса порядка 500 сотрудников различных организаций. Марина Гаращенко добавила, что пункты будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.