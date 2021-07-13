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Общество / Здоровье

Пункт вакцинации заработал в Ледовом дворце Пскова

13 июля 2021 года, 11:42

В Ледовом дворце Пскова 13 июля открылся дополнительный пункт вакцинации от коронавируса, пишет Псковское агентство информации.

Пункт вакцинации заработал в Ледовом дворце Пскова

Фото Псковского агентства информации

По словам главного врача Псковской городской поликлиники Галины Невалённой, посетителей пункта будут встречать волонтёры и администраторы, далее им предстоит заполнить анкеты и пройти первичное медобследование (измерение давления, сатурации, пульса), после чего проводится краткий опрос пациента и его направляют на вакцинацию. Вся эта процедура, как рассказал один из первых посетителей, заняла 5-7 минут.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что в новом пункте в первую очередь будут прививать организованные коллективы, но и тем, кто придёт сюда самостоятельно, не откажут в вакцинации.

Планируется, что в новых пунктах вакцинации, которые открываются в Пскове и Великих Луках, ежедневно смогут прививаться от коронавируса порядка 500 сотрудников различных организаций. Марина Гаращенко добавила, что пункты будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.

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