Август в Псковской области обещает быть дождливым. Об этом в интервью газете «Агрументы и факты. Псков» рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, долгосрочный прогноз с пугающей устойчивостью говорит, что август может быть дождливым, а сентябрь будет ясным, но холодным.

- Но оправдываемость долгосрочных прогнозов где-то 60 -70%, - напомнила Тала Нещадимова

Кроме того, о высокой вероятности такого прогноза говорит и жаркий сухой июль.

- Если у нас сейчас сухо, то когда-то это выльется, - отметила начальник Центра. - Правда, оно может вылиться снегом в ноябре, что было бы неплохо. Эта вероятность нам понравилась бы больше. Так произошло в 2010- 2011 годах, когда было идеальное лето и зима. Посмотрим, что будет в этот раз.