130 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области

В Псковской области за минувшие сутки, 12 июля, зафиксировали 130 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В Великих Луках заболели 29 человек (всего 6 тыс. 742), в Пскове — 23 (всего 15 тыс. 53), в Плюсском районе — 15 (всего 696), в Усвятском — 11 (всего 272).

По шесть заражённых добавилось в ковидстатистику в Порховском (всего 1 тыс. 284) и Великолукском (всего 925) районах, пять — в Новоржевском районе (всего 522), по четыре — в Псковском (всего 3 тыс. 419), Новосокольническом (всего 1 тыс. 68), Опочецком (всего 977), Себежском (всего 672), Красногородском (всего 264).

По три заражённых обнаружили в Пушкиногорском (всего 470), Стругокрасненском (всего 470), Бежаницком (всего 414) районах, по одному — в Островском (всего 1 тыс. 993), Дедовичском (всего 903), Печорском (всего 758), Гдовском (всего 664), Пустошкинском (всего 411) и Куньинском (всего 365) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирус выявили у 41 тыс. 531 человека. Победить болезнь уже смогли 34 тыс. 240 жителей. Умерли от коронавируса 507 псковичей.