Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

130 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области

13 июля 2021 года, 11:02

В Псковской области за минувшие сутки, 12 июля, зафиксировали 130 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В Великих Луках заболели 29 человек (всего 6 тыс. 742), в Пскове — 23 (всего 15 тыс. 53), в Плюсском районе — 15 (всего 696), в Усвятском — 11 (всего 272).

По шесть заражённых добавилось в ковидстатистику в Порховском (всего 1 тыс. 284) и Великолукском (всего 925) районах, пять — в Новоржевском районе (всего 522), по четыре — в Псковском (всего 3 тыс. 419), Новосокольническом (всего 1 тыс. 68), Опочецком (всего 977), Себежском (всего 672), Красногородском (всего 264).

По три заражённых обнаружили в Пушкиногорском (всего 470), Стругокрасненском (всего 470), Бежаницком (всего 414) районах, по одному — в Островском (всего 1 тыс. 993), Дедовичском (всего 903), Печорском (всего 758), Гдовском (всего 664), Пустошкинском (всего 411) и Куньинском (всего 365) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирус выявили у 41 тыс. 531 человека. Победить болезнь уже смогли 34 тыс. 240 жителей. Умерли от коронавируса 507 псковичей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Борису Елкину предложили пост первого замглавы администрации Пскова
Ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
Вера Баданина: На прилавки магазинов мясо от свиней с АЧС не попало
Не ранее чем через год восстановят поголовье свиней на предприятии в Порховском районе, где выявлен очаг АЧС
Хорошая летняя погода в Псковской области сохранится до конца июля
Пункт вакцинации заработал в Ледовом дворце Пскова
Август в Псковской области обещает быть дождливым
780 доз «КовиВака» получила Псковская область
В большинстве районов Псковской области 13 июля пройдут дожди

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:36 13.07.2021

Кому портит статистику Псков? Для многих жителей эта статистика лажа та ещё. Кому выгодна статистика, тому кому необходима для ежедневной работы.

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Ещё один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пскове

Общество / Здоровье
13 июля 12:21

Ещё один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пскове

По правилам: как избежать трагедии на воде

Общество
12 июля 13:07

По правилам: как избежать трагедии на воде
Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне

Общество
10 июля 13:16

Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне