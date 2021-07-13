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Общество / Здоровье

780 доз «КовиВака» получила Псковская область

13 июля 2021 года, 10:16

Псковская область получила 780 доз вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он отметил, что этот препарат будет вводиться тем пациентам, у которых есть противопоказания к «Спутнику V».

На данный момент все виды вакцин, которые поступили в Псковскую область за время прививочной кампании, израсходованы на 91,5%.

Первым компонентом привиты 103 тыс. 324 человек, из них полностью завершили вакцинацию 67 тыс. 318. За минувшие сутки, 12 июля, первую прививку сделали 1 тыс. 486 псковичей, вторую — 611.

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