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Общество

В большинстве районов Псковской области 13 июля пройдут дожди

13 июля 2021 года, 09:55

В большинстве районов Псковской области 13 июля пройдёт дожди. Местами же ожидаются ливни и грозы, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В большинстве районов Псковской области 13 июля пройдут дожди

По прогнозу псковского гидрометцентра, температура воздуха днём ожидается от +28 до +33 градусов, ночью - от +14 до +19. Ветер будет восточных направлений умеренной, а при грозе — порывистый.

В Пскове прогнозируются кратковременные дожди и гроза, вечером возможны ливни. При этом воздух днём прогреется до +30...+32, ночью будет от +16 до +18.

В Великих Луках также обещают кратковременные дожди. Днём будет от +31 до +33 градусов, а ночью — от +17 до +19.

Накануне, 12 июля, в Псковской области был установлен новый температурный рекорд в 33,2 градуса. 

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