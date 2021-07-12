Памятные мероприятия по случаю 77-летия освобождения от фашистов прошли в Пушкиногорском и Пустошкинском районах

Памятные мероприятия по случаю 77-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошли в Пушкиногорском и Пустошкинском районах, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Участники митинга в Пушкинских Горах возложили траурные гирлянды, венки и цветы к мемориалу воинам освободителям. Также в поселке стартовал автопробег в честь памятной даты. В Пустошке также прошел ряд памятных мероприятий, под открытым небом была развернула инсталляция на военную тему на фоне портретов Бессмертного полка.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей муниципалитетов с памятной датой. Особые слова благодарности он адресовал ныне живущим ветеранам, твердость духа и смелость которых служат примером для подрастающего поколения. Михаил Ведерников призвал помнить о павших, а также не допустить искажения истории, подвигов бойцов, партизан, которые защищали свою Родину.