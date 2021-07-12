Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

110 аварийных бригад готовы к оперативному восстановлению электроснабжения Псковской области

12 июля 2021 года, 21:45

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения Псковской области, сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Как отметили в ведомстве, в связи с ожидающимися на юго-востоке региона неблагоприятными погодными условиями филиал работает в режиме повышенной готовности.

52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании отметили необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Памятные мероприятия по случаю 77-летия освобождения от фашистов прошли в Пушкиногорском и Пустошкинском районах
В Карамышевской волости Псковского района объявлен карантин по африканской чуме свиней
Незаконную дискотеку в лесопарке обнаружили псковские полицейские
13 групп в псковских детсадах находятся на карантине по коронавирусу
6,7 млн рублей выделены на лесопожарную технику для Псковской области
В Псковской области возможен град
С туристической целью пересечение российско-эстонской границы невозможно
Псковская турфирма объявила о возвращении туров в Тарту
Горводоканал будет развозить воду жителям Пскова 17 июля

Комментарии

Авторизация
No comments
По правилам: как избежать трагедии на воде

Общество
12 июля 13:07

По правилам: как избежать трагедии на воде
Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне

Общество
10 июля 13:16

Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне

На Псковскую область надвигается жара в 36 градусов

Общество
9 июля 16:23

На Псковскую область надвигается жара в 36 градусов