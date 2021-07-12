110 аварийных бригад готовы к оперативному восстановлению электроснабжения Псковской области

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения Псковской области, сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Как отметили в ведомстве, в связи с ожидающимися на юго-востоке региона неблагоприятными погодными условиями филиал работает в режиме повышенной готовности.

52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании отметили необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф