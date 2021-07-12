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Происшествия

В Карамышевской волости Псковского района объявлен карантин по африканской чуме свиней

12 июля 2021 года, 20:52

В Карамышевской волости Псковского района объявлен карантин по африканской чуме свиней. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, соответствующий указ подписал губернатор Псковской области.

Эпизоотический очаг находится в деревне Сорокино на территории личного хозяйства. На период карантина территорию очага нельзя посещать посторонним лицам. Также запрещено перемещение, ввоз и вывоз свиней, убой свиней, вывоз продукции свиноводства и животноводства, въезд и выезд транспортных средств, за исключением транспорта, задействованного в ликвидации очага или обеспечивающего жизнедеятельность людей.

К зоне наблюдения относятся Торошинская, Ядровская, Карамышевская, Краснопрудская волости и территория Пскова.

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