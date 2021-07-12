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Происшествия / ЧП

Незаконную дискотеку в лесопарке обнаружили псковские полицейские

12 июля 2021 года, 17:49

В Пскове в Крестовском лесопарке на улице Лесной в ходе профилактического рейда полицейские обнаружили незаконную дискотеку. Мероприятие зафиксировали 11 июля около 24:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незаконную дискотеку в лесопарке обнаружили псковские полицейские

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Организатор встречи пренебрег ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса. В настоящее время проведение подобных мероприятий является грубым нарушением действующих санитарно-эпидемиологических мер.

В отдел полиции были доставлены 48 участников мероприятия с целью составления административных протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). На организатора незаконного праздника был составлен административный материал по этой же статье.

Полиция изъяла с места проведения мероприятия цвето-музыкальную, световую и компьютерную технику. По данному факту ведётся проверка, материалы будут направлены в Псковский городской суд для принятия решения.

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Комментарии

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Бабулечка
18:47 12.07.2021

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