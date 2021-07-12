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Общество / Здоровье

13 групп в псковских детсадах находятся на карантине по коронавирусу

12 июля 2021 года, 17:13

В Псковской области 13 групп в детских садах закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Закрытые группы есть в пяти детских садах в Пскове, Псковском, Невельском, Дедовичском районах.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировали 41 тыс. 401 случай коронавируса. Выздоровели 34 тыс. 240 человек, 507 умерли.

В регионе ведётся вакцинация от коронавируса: первым компонентом уже привиты 101 тыс. 838 человек, из которых 66 тыс. 707 полностью завершили вакцинацию. 

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Комментарии

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Бабулечка
17:29 12.07.2021

В городе Шуя Ивановской области вместо сна детей из детсадов дяди в форме эвакуировали в школы. Хочется надеятся, что не случится подобных экспериментов в нашем регионе.

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