13 групп в псковских детсадах находятся на карантине по коронавирусу

В Псковской области 13 групп в детских садах закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Закрытые группы есть в пяти детских садах в Пскове, Псковском, Невельском, Дедовичском районах.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировали 41 тыс. 401 случай коронавируса. Выздоровели 34 тыс. 240 человек, 507 умерли.

В регионе ведётся вакцинация от коронавируса: первым компонентом уже привиты 101 тыс. 838 человек, из которых 66 тыс. 707 полностью завершили вакцинацию.