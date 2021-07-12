В Псковской области возможен град 12 июля. Также прогнозируеются грозы с кратковременным усилением ветра и ливни местами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В Псковской области возможен град 12 июля. Также прогнозируеются грозы с кратковременным усилением ветра и ливни местами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным псковского гидрометцентра, непогода начнётся в ближайшие часы, первыми под её влиянием окажутся южные районы региона.
Температура воздуха по области сегодня днём +29 до +34, ночью — от +14 до +19.