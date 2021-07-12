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Общество

В Псковской области возможен град

12 июля 2021 года, 16:12

В Псковской области возможен град 12 июля. Также прогнозируеются грозы с кратковременным усилением ветра и ливни местами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Псковской области возможен град

По данным псковского гидрометцентра, непогода начнётся в ближайшие часы, первыми под её влиянием окажутся южные районы региона.

Температура воздуха по области сегодня днём +29 до +34, ночью — от +14 до +19.

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