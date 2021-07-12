С туристической целью пересечение российско-эстонской границы невозможно, сообщает «Аиф-Псков».

Издание со ссылкой на визового специалиста Псковской Канцелярии Генконсульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Свена Касатика информирует, что из-за ухудшения ситуации с ковидом в России еженедельно проводится заседание правительства Эстонии, которое устанавливает ограничения на неделю. «С 12 по 18 июля в Эстонию могут въехать россияне, учащиеся или работающие на территории страны, с целью посещения родственников или по официальному разрешению Департамента полиции и погранохраны Эстонии», - сообщил Свен Касатик.

Также он отметил, что даже если Эстония будет пускать туристов, российская сторона своих граждан с туристической целью пока не выпускает из страны». «До сих пор действует указ премьера правительства России Михаила Мишустина о пересечении границы. В этом указе с туристической целью пересечение границы невозможно», - пояснил сотрудник Консульства.

В то же время Визовый центр в Пскове работает, и уже выдает визы для поездок, в том числе, с туристической целью «Пока их не много», - сообщил Свен Касатик, добавив, что если речь идет о долгосрочной визе, «на всякий случай ее лучше сделать»: «Если ограничения снимут, то могут появиться очереди на подачу визы».

Кстати, распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р остаются в силе. Таким образом, поездки россиян в Эстонию с туристической целью пока не возможны.