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Общество

Псковская турфирма объявила о возвращении туров в Тарту

12 июля 2021 года, 15:56

Псковская «Глобал Тревел Псков» турфирма объявила о возвращении туров в Тарту, сообщает газета «АиФ-Псков».

Как сообщает издание со ссылкой на директора турфирмы Александра Ефимова, такое решение было принято в связи с появившейся информацией об открытии Эстонии для туристов с 1 июля. Въезд на территорию Эстонии в туристических целях был разрешен при наличии сертификата о вакцинации или ПРЦ-теста, на срок до 24 часов.

Первая поездка намечена на конец июля. Программа тура не изменилась, но цена выросла практически в два раза. Это связано с увеличением транспортных расходов.

Директор турфирмы отметил, что объявление о туре в Тарту вызвало «шквал звонков». «Уже половина мест продано», - сообщил Александр Ефимов.

Сотрудники турфирмы записывают желающих, но плату за тур пока не берут. «Как только будем знать, что поездка состоится, пригласим на оплату», - предупреждают они клиентов.

Коллеги из других турфирм еще более осторожны. По словам председателя Псковского областного союза туриндустрии, директора Бюро путешествий «Континент» Светланы Барановой, пока гарантий того, что такие туры состоятся, пока нет. К тому же Светлана Баранова сомневается, что тур стоимостью 1800-2000 рублей станет популярным, учитывая необходимость делать тест не вакцинированным туристам. 

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