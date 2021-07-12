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Общество / Коммуналка

Горводоканал будет развозить воду жителям Пскова 17 июля

12 июля 2021 года, 14:41

Горводоканал 17 июля в Пскове организует доставку воды к жилым домам и в учреждения, пишет Псковское агентство информации.

Горводоканал будет развозить воду жителям Пскова 17 июля

Ранее было объявлено, что с 0:00 17 июля весь день и до полуночи 18 июля в Пскове будет отключено водоснабжение. Такая необходимость возникла в связи с проведением ремонта и заменой оборудования на сетях водоснабжения и водоотведения.

Как отметил руководитель горводоканала Константин Болотин, сейчас предприятие готовит график подвоза воды к медицинским учреждениям, к предприятиям, работающим в круглосуточном режиме.

Что касается многоквартирных домов, то горводоканал ждёт информации от управляющих компаний о том, куда и в какое время нужно будет доставлять воду.

Константин Болотин посоветовал псковичам накануне самостоятельно запастись водой.

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