39 больных с коронавирусом госпитализировали за два дня в Псковскую инфекционную больницу

В Псковскую областную инфекционную больницу за минувшие выходные, 10 и 11 июля, были госпитализированы 39 человек, пишет Телеграм-канал «Псковские новости».

Один из тех, кто попал в больницу, - 47-летний мужчина. Он был доставлен на 6-й день болезни в состоянии средней тяжести. Ранее пскович за медицинской помощью не обращался и занимался самолечением. Медики выявили у него сатурацию 90% и 35% поражения легочной ткани. Диагноз пациента - «внебольничная пневмония».

Как сообщает официальный Телеграм-канал региона, 11 июля были подтверждены 5 летальных исходов от коронавируса. Общее число умерших от этого заболевания в Псковской области достигло 507.

Заболел коронавирусом с начала пандемии 41 тыс. 401 человек, выздоровели 34 тыс. 240.