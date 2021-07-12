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Общество / Здоровье

39 больных с коронавирусом госпитализировали за два дня в Псковскую инфекционную больницу

12 июля 2021 года, 13:51

В Псковскую областную инфекционную больницу за минувшие выходные, 10 и 11 июля, были госпитализированы 39 человек, пишет Телеграм-канал «Псковские новости».

39 больных с коронавирусом госпитализировали за два дня в Псковскую инфекционную больницу

Один из тех, кто попал в больницу, - 47-летний мужчина. Он был доставлен на 6-й день болезни в состоянии средней тяжести. Ранее пскович за медицинской помощью не обращался и занимался самолечением. Медики выявили у него сатурацию 90% и 35% поражения легочной ткани. Диагноз пациента - «внебольничная пневмония».

Как сообщает официальный Телеграм-канал региона, 11 июля были подтверждены 5 летальных исходов от коронавируса. Общее число умерших от этого заболевания в Псковской области достигло 507.

Заболел коронавирусом с начала пандемии 41 тыс. 401 человек, выздоровели 34 тыс. 240.

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Комментарии

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Бабулечка
15:35 12.07.2021

По статистике, она должна быть заполнена до отказа, если несколько недель везут по 30-50 человек... необходимо установить общественный контроль у инфекционки и считать, считать, считать правильно.

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