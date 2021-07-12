Более 2,5 млн рублей направят на развитие сельских территорий в Псковской области

Более 2,5 млн рублей дополнительно получит Псковская область на развитие сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Выделенные средства пойдут на благоустройство сельских территорий.

В сумме регионам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры направят более 2,7 млрд рублей. Эти средства получат 26 субъектов Федерации. Ещё свыше 1,1 млрд рублей выделены 44 регионам на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог.

2 млрд рублей Правительство добавило на поддержку сельской ипотеки. Планируется, что свои жилищные условия смогут улучшить не менее 14 тысяч семей, а в целом по итогам года — не менее 35 тысяч семей. В России действует программа «Сельская ипотека», по которой первый взнос составляет 10%, а кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, на строительство жилья на уже имеющемся участке выдаётся по ставке до 3%. Максимальный срок ипотечного займа составляет 25 лет. Воспользоваться программой могут жители сёл и городов с численностью населения до 30 тысяч.