Наталия Соколова призвала родителей рассказать своим детям о правилах поведения на воде

Она отметила, что за минувшие выходные, 10 и 11 июля, на водоёмах региона погибли двое детей. «Страшная статистика!» - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова призвала родителей рассказать своим детям о правилась поведения на воде и не разрешать им купаться в неположенных местах.

10 июля, спасая свою сестру, на карьере под Псковом погиб 15-летний подросток, 11 июля на реке Шелони в Дедовичском районе утонул 8-летний мальчик.

Наталия Соколова напомнила, что купание детей запрещено без надзора взрослых, в незнакомых местах. Также нельзя без надзора отправлять детей плавать на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах.

Также омбудсмен отметила, что перед тем, как зайти в воду, следует сделать небольшую разминку, в водоём стоит входить постепенно, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы). При этом купаться можно не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.

Нельзя нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз), при нахождении вблизи других пловцов. Также при купании в естественном водоеме запрещено заплывать за установленные знаки ограждения, нельзя подплывать близко к моторным лодкам и другим плавсредствам.

Наталия Соколова призвала взрослых решительно пресекать все детские шалости на воде, не разрешать детям самовольно уходить к водоёмам и купаться, не позволять спрыгивать в воду и нырять с перил ограждения или с берега. Она ещё раз обратила внимание на то, что купаться детям можно только в специально отведённых местах и при непрерывном наблюдении со стороны взрослых.