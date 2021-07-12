Ребёнок утонул в реке в Дедовичском районе

В реке Шелони в Дедовичском районе утонул 8-летний мальчик. Трагедия произошла 11 июля, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Тело ребёнка извлекли из реки вечером того же дня. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Также 11 июля в Невельском районе на Плисском озере утонул молодой мужчина. По словам очевидцев, около 14:00 две мужчин распивали спиртные напитки на берегу, затем они пошли купаться, один отплыл подальше и утонул. Тело погибшего из озера извлекли спасатели.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в воскресенье был третий погибший. Это 47-летний мужчина, который утонул в реке Полонке у деревни Выскодь Дновского района.