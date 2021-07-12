Почти 67 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

В Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 101 тыс. 838 человек, из которых 66 тыс. 707 уже полностью завершили вакцинацию. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки, 11 июля, первый компонент вакцины получили 395 человек. Второй — 123. Поступившие в регион дозы препаратов на данный момент израсходованы на 93,4%.

«Сейчас наиболее опасный период. Берегите себя, вакцинируйтесь и старайтесь по максимуму соблюдать все меры предосторожности», - призвал губернатор.