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Общество / Здоровье

Почти 67 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

12 июля 2021 года, 10:42

В Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 101 тыс. 838 человек, из которых 66 тыс. 707 уже полностью завершили вакцинацию. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки, 11 июля, первый компонент вакцины получили 395 человек. Второй — 123. Поступившие в регион дозы препаратов на данный момент израсходованы на 93,4%.

«Сейчас наиболее опасный период. Берегите себя, вакцинируйтесь и старайтесь по максимуму соблюдать все меры предосторожности», - призвал губернатор.

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