Псковская область приблизилась к пику очередной волны коронавируса

«Мы близки к пику распространения инфекции», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он отметил, что на неделе с 5 по 11 июля прирост числа заболевших составил 8,8%, что в четыре раза ниже динамики предыдущей недели.

За минувшие сутки, 11 июля в Псковской области выявили 130 случаев коронавируса, 71 из них — в Пскове (всего 15 тыс. 30).

12 человек заразились в Плюсском районе (всего 681), по семь — в Псковском (всего 3 тыс. 415) и Печорском (всего 757), шесть — в Порховском (всего 1 тыс. 278), четыре — в Палкинском (всего 435).

По три жителя заболели коронавирусом в Невельском (всего 1 тыс. 564), Великолукском (всего 919) и Пыталовском (всего 522) районах, по два — в Великих Луках (всего 3 тыс. 415), Островском (всего 1 тыс. 992), Гдовском (всего 663) и Дновском (всего 336) районах. По одному ковидбольному выявили в Себежском (всего 668), Нороржевском (всего 517), Стругокрасненском (всего 467), Бежаницком (всего 411), Куньинском (всего 364) и Усвятском (всего 261) районах.

С начала пандемии в регионе выявили 41 тыс. 401 заражённого коронавирусом, 34 тыс. 240 человек уже вылечились. 502 псковича умерли от коронавируса.