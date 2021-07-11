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Общество

Михаил Ведерников — молодым семьям: Вы пример не только для своих детей, но и для всех окружающих

11 июля 2021 года, 14:33

«Друзья, вы замечательный пример не только для своих детей, но и для всех окружающих. Мы всегда готовы поддержать все ваши инициативы. Уверен, что общими усилиями мы многое сможем сделать для будущего нашей замечательной Псковской области. Пусть вас всегда сопровождают успех и новые победы», - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к участникам второго регионального семейного форума 11 июля.

Михаил Ведерников — молодым семьям: Вы пример не только для своих детей, но и для всех окружающих

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, глава региона заявил, что активные современные инициативные семьи — это будущее Псковской области и всей страны. «Вы воспитываете детей в любви, заботе, прививаете им вечные семейные ценности, собственным примером показываете неравнодушное отношение к малой родине. Вы вместе формируете прочный фундамент российского общества на будущие десятилетия, а наше мероприятие было задумано как помощь вам в этой непростой задаче», — подчеркнул он.

Напомним, Второй региональный форум молодых семей стартовал 4 июля. В нем участвуют более 50 семей, половина из них — многодетные. 

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