Михаил Ведерников — молодым семьям: Вы пример не только для своих детей, но и для всех окружающих

«Друзья, вы замечательный пример не только для своих детей, но и для всех окружающих. Мы всегда готовы поддержать все ваши инициативы. Уверен, что общими усилиями мы многое сможем сделать для будущего нашей замечательной Псковской области. Пусть вас всегда сопровождают успех и новые победы», - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к участникам второго регионального семейного форума 11 июля.