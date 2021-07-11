Михаил Ведерников — молодым семьям: Вы пример не только для своих детей, но и для всех окружающих

«Друзья, вы замечательный пример не только для своих детей, но и для всех окружающих. Мы всегда готовы поддержать все ваши инициативы. Уверен, что общими усилиями мы многое сможем сделать для будущего нашей замечательной Псковской области. Пусть вас всегда сопровождают успех и новые победы», - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к участникам второго регионального семейного форума 11 июля.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, глава региона заявил, что активные современные инициативные семьи — это будущее Псковской области и всей страны. «Вы воспитываете детей в любви, заботе, прививаете им вечные семейные ценности, собственным примером показываете неравнодушное отношение к малой родине. Вы вместе формируете прочный фундамент российского общества на будущие десятилетия, а наше мероприятие было задумано как помощь вам в этой непростой задаче», — подчеркнул он.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Напомним, Второй региональный форум молодых семей стартовал 4 июля. В нем участвуют более 50 семей, половина из них — многодетные.