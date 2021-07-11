В Псковской области еще 141 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Кроме того, за сутки в регионе выздоровели 208 человек. Новых случаев смерти пациентов с коронавирусом нет. Всего с начала пандемии умерли 497 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

«Растущая динамика выздоровевших радует, но даже при этом доля свободного коечного фонда составляет всего 10%. Эпидситуация остается напряженной», - отметил губернатор.