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Общество / Здоровье

В Псковской области еще 141 человек заразился коронавирусом

11 июля 2021 года, 11:19

В Псковской области еще 141 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Кроме того, за сутки в регионе выздоровели 208 человек. Новых случаев смерти пациентов с коронавирусом нет. Всего с начала пандемии умерли 497 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

«Растущая динамика выздоровевших радует, но даже при этом доля свободного коечного фонда составляет всего 10%. Эпидситуация остается напряженной», - отметил губернатор.

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