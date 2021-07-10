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Происшествия / ЧП

«Псковская сводка» подвела итоги недели

10 июля 2021 года, 20:14

В эфир вышел свежий выпуск программы «Псковская сводка», в котором рассказывается о самых серьёзных происшествиях, случившихся на текущей неделе. Программа опубликована на сайте Псковского агентства информации.


В программе рассказывается о ДТП, в которых пострадали и погибли люди, а также о пожаре в Пыталовском районе.

Всех, кто стал свидетелем происшествия, призывают присылать информацию, фотографии и видеозаписи на электронную почту pravovoi.mc@gmail.com.   

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