«Псковская сводка» подвела итоги недели

В эфир вышел свежий выпуск программы «Псковская сводка», в котором рассказывается о самых серьёзных происшествиях, случившихся на текущей неделе. Программа опубликована на сайте Псковского агентства информации.

В программе рассказывается о ДТП, в которых пострадали и погибли люди, а также о пожаре в Пыталовском районе.

Всех, кто стал свидетелем происшествия, призывают присылать информацию, фотографии и видеозаписи на электронную почту pravovoi.mc@gmail.com.