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Общество / Здоровье

Первые 100 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса

10 июля 2021 года, 14:48

В Псковской области число тех, кто поручил первый компонент вакцины от коронавируса, достигло 100 тыс. 629.

«Первые 100 тыс. вакцинированных в Псковской области - хороший показатель, который нам предстоит утроить для победы над коронавирусом», - отметил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram,

За минувшие сутки, 9 июля, в регионе первую прививку сделали 3 тыс. 237 человек, вторую — 482.

В целом полный курс вакцинации прошли уже 64 тыс. 407 жителей Псковской области.

На данный момент поступившая вакцина использована на 92,3%.

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Комментарии

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Бабулечка
16:34 10.07.2021

Необходимо сообщать в инстаграме, как многие заболевают после вакцинации через два-три дня, и оказываются пациентами новых инфекционок с пневмониями. Запугивать , получается легче, чем лечить. В инструкции к спутнику сообщается, что препарат ограниченного применения.Вакцинация возможна под наблюдением врачей и строго в специализированных медучреждениях, имеющих сертификат и разрешение .... А таких очень мало.

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