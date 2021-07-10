Первые 100 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса

В Псковской области число тех, кто поручил первый компонент вакцины от коронавируса, достигло 100 тыс. 629.

«Первые 100 тыс. вакцинированных в Псковской области - хороший показатель, который нам предстоит утроить для победы над коронавирусом», - отметил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram,

За минувшие сутки, 9 июля, в регионе первую прививку сделали 3 тыс. 237 человек, вторую — 482.

В целом полный курс вакцинации прошли уже 64 тыс. 407 жителей Псковской области.

На данный момент поступившая вакцина использована на 92,3%.