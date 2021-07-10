Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Очаг коронавируса выявлен на Пушкиногорском маслосырзаводе

10 июля 2021 года, 14:37

Очаг коронавируса выявлен на Пушкиногорском маслосырзаводе, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что других вспышек заболевания на сегодняшний день нет.

В Псковской области с начала пандемии выявили 41 тыс. 130 случаев коронавируса, выздоровели 34 тыс. 32 человека, умерли — 497.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Из-за африканской чумы в Порховском районе уничтожат 30 тысяч свиней
Первые 100 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
На 7-9 градусов теплее нормы будет в Псковской области до 16 июля
Жители пострадавших от июньского урагана районов Псковской области получат компенсацию
140 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области
Водитель КАМАЗа из Псковской области погиб под колёсами автобуса в Вологодской области
Женщина заблудилась в лесу в Островском районе
На территории Псковской области введен особый противопожарный режим
В конце 2022 года в Пскове появится новая школа

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
18:16 10.07.2021

В чём суть очага, не пояснили, крысы зачихали, или насморк у мышей, или то и другое у пары сотрудников ? Не стоит покупать продукцию, да? Опасно же, очаг.

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне

Общество
10 июля 13:16

Как получить компенсацию, если дом пострадал во время урагана в июне

На Псковскую область надвигается жара в 36 градусов

Общество
9 июля 16:23

На Псковскую область надвигается жара в 36 градусов
С любовью к храму

Общество
8 июля 17:15

С любовью к храму

Церковь Петра и Павла с Буя готовится к принесению мощей святых апостолов