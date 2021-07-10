Очаг коронавируса выявлен на Пушкиногорском маслосырзаводе, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Глава региона отметил, что других вспышек заболевания на сегодняшний день нет.
Очаг коронавируса выявлен на Пушкиногорском маслосырзаводе, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Глава региона отметил, что других вспышек заболевания на сегодняшний день нет.
В Псковской области с начала пандемии выявили 41 тыс. 130 случаев коронавируса, выздоровели 34 тыс. 32 человека, умерли — 497.