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Общество

На 7-9 градусов теплее нормы будет в Псковской области до 16 июля

10 июля 2021 года, 13:50

В Псковской области с 12 по 16 июля температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7-9 градусов теплее нормы будет в Псковской области до 16 июля

Дневные температуры прогнозируются в пределах +28...+33 градусов. В отдельных районах региона воздух прогреется до +35...+36 градусов.

В период солнечной активности с 11:00 до 17:00 рекомендуется остаться дома.

Ранее появилось предупреждение об аномальной жаре в Псковской области в период с 10 по 12 июля. На территории региона будет до 36 градусов тепла. 

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