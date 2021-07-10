Жители пострадавших от июньского урагана районов Псковской области получат компенсацию

Жители, чьи дома пострадали в результате урагана в конце июня в Псковской области, смогут получить компенсацию, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что выплаты будут произведены только владельцам частных жилых домов в Великих Луках, Великолукском, Дедовичском, Невельском, Островском, Куньинском и Себежском районах. Максимальный размер компенсации составит 50 тыс. рублей.

Для получения помощи нужно до конца рабочего дня 12 июля обратиться в администрацию своего муниципалитета. Там необходимо будет оставить заявку и предоставить паспортные данные, указать адрес и при необходимости прислать фотографию повреждений.

«Сотрудники муниципалитета проверят полученную информацию и определят размер компенсации», - пояснил Михаил Ведерников.