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Общество / Здоровье

140 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области

10 июля 2021 года, 11:57

140 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за минувшие сутки, 9 июля, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В частности, в Пскове добавились 56 больных (всего 14 тыс. 907), в Плюсском районе – 15 (всего 657), в Новосокольническом районе – 11 (всего 1 тыс. 64), в Великих Луках — девять (всего 6 тыс. 711), в Дедовичском — восемь (всего 895). По семь заражённых зафиксировали в Порховском (всего 1 тыс. 272) и Стругокрасненском (всего 466) районах, шесть — в Бежаницком районе (всего 406), пять - Псковском районе (всего 3 тыс. 387), три — в Великолукском (всего 916). По два человека заболели в Красногородском (всего 260), Островском (всего 1 тыс. 987) и Пыталовском (всего 517) районах, по одному — в Гдовском (всего 655), Дновском (всего 334), Невельском (всего 1 тыс. 561), Опочецком (всего 963), Палкинском (всего 431), Пушкиногорском (всего 464) и Себежском (всего 653) районах.

9 июля в Псковскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 45 заражённых.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 41 тыс. 130, из них 34 тыс. 32 уже выздоровели, в том числе 129 за минувшие сутки. Умерли от коронавируса 497 псковичей.

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Комментарии

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Бабулечка
13:54 10.07.2021

Известно, что больше половины пациентов поступают в новые инфекционки после введения "прививки". В интернете появилось видео - Как мужик за пять минут закрыл прививочный пункт в Вологде в торговом центре, народный судья обвиняет губернатора Кувшинникова и вакцинаторов в убийстве прививками людей.

Бабулечка
14:05 10.07.2021

Губернатор советует в жару пить больше воды, маски, перчатки, дезсредства. Не преступление ли отправлять псковичей на "вакцинацию" в жару, в период пандемии, предлагая им участвовать в экспериментальных исследованиях чудоукола , трусливо прикрывшись постановленьицем от санврача?! За всё придётся отвечать. И вакцинаторам.

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