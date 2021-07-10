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Происшествия / ДТП

Водитель КАМАЗа из Псковской области погиб под колёсами автобуса в Вологодской области

10 июля 2021 года, 11:17

41-летний водитель КАМАЗа из Псковской области погиб в результате наезда автобуса ПАЗ в Вологодской области. Авария произошла в 14:15 9 июля на 475-м километре трассы Москва — Архангельск, пишут вологодские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Госавтоинспекции.

Пскович на обочине дороги занимался ремонтом колеса КАМАЗа. В это время его сбил автобус сообщением «Сокол — Сухона — Вологда», за рулём которого находился 56-летний мужчина.

В ПАЗе находились 13 пассажиров. В результате аварии двое из них - 32-летний мужчина и 59-летняя женщина получили травмы. Один из пострадавших госпитализирован.

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