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Происшествия / ЧП

Женщина заблудилась в лесу в Островском районе

10 июля 2021 года, 09:54

В Островском районе идёт поиск 67-летней Натальи Сакович, которая заблудилась в лесу, сообщается в группе псковского отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина заблудилась в лесу в Островском районе

Женщина — жительница деревни Радухино. Она ушла в лес 9 июля и не вернулась.

Одета Наталья Сакович предположительно была в фиолетовую толстовку, чёрные штаны и шляпу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону  8-800-700-54-52 или 112, либо связаться с инфоргом Ириной (Забавой) по номеру 89212196918. Отмечается, что для проведения поиска нужна помощь добровольцев.

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