В конце 2022 года в Пскове появится новая школа

Определено место строительства школы на 525 мест в Пскове – она появится рядом со стадионом «Электрон», рассказал в своем еженедельном видеообращении к жителям региона 9 июля губернатор Михаил Ведерников.

«Вместе с мультимедийным парком «Россия – моя история» получится единый гуманитарный кластер, где можно заниматься спортом, изучать историю, проводить просветительские мероприятия. К слову, также есть планы по строительству площади со сценой и фонтаном», - пояснил глава региона.

По его словам, «в совокупности получится яркий и многогранный проект, который отлично дополнит существующую инфраструктуру образования Псковской области».

Срок строительства школы – конец 2022 года.