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Экономика / ЖКХ

Псковской области одобрены средства на предпроектные работы в рамках создания системы очистки воды в Пскове

9 июля 2021 года, 19:21

Власти Псковской области готовятся к строительству второй очереди подземного водозабора и системы очистки воды в Пскове. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в еженедельном видеообращении в жителям региона 9 июля. По словам губернатора, «это единственное решение той проблемы, которая прозвучала на Прямой линии президента».

Михаил Ведерников сообщил, что Псковской области уже одобрены средства на проведение доскональной предпроектной работы, которая поможет сделать наиболее эффективный и оптимальный проект.

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