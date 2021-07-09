В 21-м выпуске «Псковского телеграма» речь зашла о «партийном самостреле», который совершила она из политических сил региона, заявив, что новые избиратели ей не нужны.
В 21-м выпуске «Псковского телеграма» речь зашла о «партийном самостреле», который совершила она из политических сил региона, заявив, что новые избиратели ей не нужны.
21-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном телеграм-пространстве вышел в эфир в пятницу, 9 июля.