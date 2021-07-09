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Общество

В 21-м выпуске «Псковского телеграма» речь зашла о «партийном самостреле»

9 июля 2021 года, 19:09

В 21-м выпуске «Псковского телеграма» речь зашла о «партийном самостреле», который совершила она из политических сил региона, заявив, что новые избиратели ей не нужны.

Также ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили допинговый скандал, в который оказался вовлечен псковский гребец, член олимпийской сборной Павел Сорин, и введение ковид-паспортов в российских регионах.

21-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном телеграм-пространстве вышел в эфир в пятницу, 9 июля.

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