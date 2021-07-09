Михаил Ведерников ответил на наиболее распространенные вопросы о вакцинации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона ответил на шесть наиболее часто повторяющихся вопросов о вакцинации.

По словам главы Псковской области, медицинский отвод от обязательной вакцинации возможен при острых инфекционных заболеваниях и обострении серьёзных хронических заболеваний. Прохождение теста на антитела перед вакцинацией не обязательно. Зато работодатель должен организовать вакцинацию сотрудников, входящих в перечень сфер, утвержденных соответствующим региональным постановлением. При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что говоря о «60% вакцинированных от общей численности сотрудников», речь не идет о лицах с медицинским отводом и ранее переболевших ковидом. Привиться предстоит и работающим удалённо.

Губернатор напомнил, что 76-я статья Трудового кодекса устанавливает, что в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан отстранить работника от работы. Кроме того, согласно ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ отсутствие профилактических прививок влечет отстранение от работы. А 52-й Федеральный закон, в свою очередь, предусматривает возможность принятия Постановления об обязательной вакцинации отдельных групп населений.