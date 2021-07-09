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Транспорт / Безопасность

Массовые проверки на дорогах Пскова устроит ГИБДД 10 июля

9 июля 2021 года, 17:50

Вечером 10 июля в Пскове будут проводиться массовые проверки водителей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Массовые проверки на дорогах Пскова устроит ГИБДД 10 июля

Инспекторы будут дежурить в двух точках: на площади Героев-десантников

с 20:40 до 21:20 и возле телецентра на Рижском проспекте с 22:20 до 23:00.

Целью акции является проверка наличия у водителей документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также выявление нетрезвых за рулём.

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