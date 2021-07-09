Массовые проверки на дорогах Пскова устроит ГИБДД 10 июля

Вечером 10 июля в Пскове будут проводиться массовые проверки водителей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Инспекторы будут дежурить в двух точках: на площади Героев-десантников

с 20:40 до 21:20 и возле телецентра на Рижском проспекте с 22:20 до 23:00.

Целью акции является проверка наличия у водителей документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также выявление нетрезвых за рулём.