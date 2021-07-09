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Общество

Археологи выяснили, что готовили псковичи перед пожаром

9 июля 2021 года, 17:11

Целый керамический горшок удалось обнаружить археологам в Пскове на Званицком раскопе на улице Леона Поземского. Этот предмет сохранился в целости во время пожара и исследователи даже смогли установить, что в нём готовилось. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram.

Археологи выяснили, что готовили псковичи перед пожаром

Фото из Instagram Археологического центра

Горшок находился под сгоревшими деревянными конструкциями в небольшом углублении, заполненном золой. Более того, он был накрыт перевёрнутой крышкой, которая тоже сохранилась.

После извлечения археологи провели анализ содержимого сосуда. Они пришли к выводу, что готовили в нём топлёное молоко. Специалисты предполагают, что горшок поставили в тёплую золу подпечья и тут случился пожар. Археологи пообещали обнародовать и возможные причины случившегося возгорания. 

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