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Общество / Экология

О 36-градусной жаре предупреждают жителей Псковской области

9 июля 2021 года, 16:11

ГУ МЧС России по Псковской области разместило предупреждение об опасном погодном явлении — в регионе ожидается 35-36 градусов тепла. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

О 36-градусной жаре предупреждают жителей Псковской области

Фото Арсения Тимашова

По данным Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жаркая погода продержится в регионе три дня — 10, 11 и 12 июля.

Руководитель гидрометцентра Тала Нещадимова отметила, что жара спадёт после 14 июля, пишет Псковское агентство информации. До этого дня температура воздуха будет превышать 30 градусов.

После 14 июля ожидается до +25...+28 градусов.

Тала Нещадимова пояснила, что циклонам с осадками мешает пройти в регион блокирующий антициклон. «Средняя продолжительность жизни такого антициклона составляет девять дней, наш живёт уже порядка семи», - уточнила она. 

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