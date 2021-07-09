О 36-градусной жаре предупреждают жителей Псковской области

ГУ МЧС России по Псковской области разместило предупреждение об опасном погодном явлении — в регионе ожидается 35-36 градусов тепла. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жаркая погода продержится в регионе три дня — 10, 11 и 12 июля.

Руководитель гидрометцентра Тала Нещадимова отметила, что жара спадёт после 14 июля, пишет Псковское агентство информации. До этого дня температура воздуха будет превышать 30 градусов.

После 14 июля ожидается до +25...+28 градусов.

Тала Нещадимова пояснила, что циклонам с осадками мешает пройти в регион блокирующий антициклон. «Средняя продолжительность жизни такого антициклона составляет девять дней, наш живёт уже порядка семи», - уточнила она.