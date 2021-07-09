Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Куньинском районе

Участниками ДТП были фура, двигавшаяся со стороны Великих Лук, и легковой автомобиль, который ехал по направлению от Москвы. Машины столкнулись.

В результате погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров — женщина и ребёнок.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.