Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Куньинском районе

В ДТП в Куньинском районе погибли двое взрослых и ребёнок, сообщает районная газета «Пламя». Авария произошла днём 9 июля на трассе М9 «Балтия» недалеко от посёлка Кунья.
В ДТП в Куньинском районе погибли двое взрослых и ребёнок, сообщает районная газета «Пламя». Авария произошла днём 9 июля на трассе М9 «Балтия» недалеко от посёлка Кунья.
Участниками ДТП были фура, двигавшаяся со стороны Великих Лук, и легковой автомобиль, который ехал по направлению от Москвы. Машины столкнулись.
В результате погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров — женщина и ребёнок.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.