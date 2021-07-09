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Происшествия / ДТП

Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Куньинском районе

9 июля 2021 года, 15:28

В ДТП в Куньинском районе погибли двое взрослых и ребёнок, сообщает районная газета «Пламя». Авария произошла днём 9 июля на трассе М9 «Балтия» недалеко от посёлка Кунья.

Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Куньинском районе

Фото газеты Куньинского района «Пламя»
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Куньинском районе

Фото газеты Куньинского района «Пламя»
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Куньинском районе

Фото газеты Куньинского района «Пламя»
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Куньинском районе

Фото газеты Куньинского района «Пламя»

Участниками ДТП были фура, двигавшаяся со стороны Великих Лук, и легковой автомобиль, который ехал по направлению от Москвы. Машины столкнулись.

В результате погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров — женщина и ребёнок.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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