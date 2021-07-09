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Общество / Здоровье

В Псково-Печерском монастыре опровергли информацию о принудительной вакцинации братии

9 июля 2021 года, 15:09

В Псковской епархии опровергли распространяемую в соцсетях информацию о принудительной вакцинации монахов Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сказано в официальном сообщении в паломнической группе «ВКонтакте» Псково-Печерского монастыря.

В Псково-Печерском монастыре опровергли информацию о принудительной вакцинации братии

Отмечается, что фейк является новой волной антицерковной кампании, а его авторы преследуют две цели: «первая - ни больше ни меньше как раскол в Церкви Христовой, вторая – безжалостно погубить множество православных христиан, понуждаемых под любым предлогом отказаться от профилактики смертельно опасной инфекции».

В обители подчеркнули, что никого из братии и сотрудников обители не принуждали к вакцинации, людям предоставлен свободный выбор и об этом говорит митрополит Псковский и Порховский Тихон в своём обращении к пастве.

«Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин», – добавили в монастыре. 

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