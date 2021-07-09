В 89% оценило эффективность ОЭЗ «Моглино» Министерство экономического развития

Министерство экономического развития РФ оценило эффективность работы особой экономической зоны «Моглино» в 89%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Это хороший результат! Будем делать всё необходимое, чтобы пробиться в лидеры», - подчеркнул глава региона.

Министерство провело анализ деятельности ОЭЗ за 2020 год. Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году в «Моглино» на арендных площадях начали производственную деятельность ООО «Синтез Технолоджи» (производство синтетических алмазов) и ООО «Веллеранд Аутоматив Рус» (производство систем очистки выхлопа газов для легковых автомобилей). Губернатор подчеркнул, что в ближайшей перспективе эти резиденты начнут строительство собственных производственных площадок на территории особой экономической зоны.

В этом году уже начал возведение завода резидент ООО «Елме Мессер Рус». Это будет предприятие по производству промышленных газов.

На конец первого квартала 2021 года резиденты «Моглино» инвестировали 8,2 млрд рублей, были открыты 224 рабочих мест.