Предложения по поддержке семей с детьми внесли в программу «Единой России» общественники и эксперты

Общественники и эксперты внесли свои предложения по мерам поддержки семей с детьми в народную программу «Единой России». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе партии, стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми» состоялась 8 июля, в День любви, семьи и верности.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова подчеркнула, что благополучие семей с детьми является один из главных приоритетов и важно, чтобы помощь получали разные категории семей.

Она предложила повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% от средней заработной платы, а также увеличить период его выплаты до 3 лет. Ещё одна инициатива касалась предоставления льгот организациям, которые помогают семьям решить жилищные проблемы. Кроме того, омбудсмен предлагает ввести меры поддержки для бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Анна Кузнецова также отметила важность принципа «одного окна» при получении мер поддержки.

Блогер, специализирующийся на теме воспитания детей, Елизавета Золотухина выступила с инициативой в части расширения возможностей для получения пособий на детей от полутора до трех лет. Она пояснила, что сегодня выплату получают семьи, где доход составляет не больше двух МРОТ, но в стране очень много семей, где эта планка превышена на незначительную сумму.

Новые предложения по использованию материнского капитала озвучила депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова. По ее словам, исходя из запросов родителей, нужно предусмотреть использование средств маткапитала на оплату частных детских садов, установку газового оборудования, оплату противопожарной сигнализации, покупку автомобиля. Кроме того, она считает необходимой отмену трёхлетнего моратория на использование маткапитала для покупки жилья.

Член центрального штаба ОНФ, Заслуженный артист России Денис Майданов предложил утвердить меры по укреплению здоровья мужчин. «Нам необходима многоцелевая программа мужского здоровья», — заявил он.

Также артист инициировал введение праздника День отца, заметив, что пока есть только общенациональный День матери и День защиты детей.

Ещё одной темой выступления Дениса Майданова была программа трудоустройства подростков. Он подчеркнул, что дети хотят подрабатывать в период каникул и необходимо стимулировать потенциальных работодателей для предоставления вакансий несовершеннолетним.

Президент «Союза родителей» Оксана Кирюшина заявила о необходимости открытия в стране сети многофункциональных центров поддержки семей с детьми, которые могли бы в режиме «одного окна» принимать обращения и сопровождать семьи до решения каждого вопроса. Там же, уверена она, можно было бы организовать пространство для общения семей.

Депутат Госдумы Зураб Макиев предложил отменить НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми и с детьми-инвалидами, а председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев иницировал разработку программы постинтернатного сопровождения детей-сирот для их успешной социализации в обществе.

модератор дискуссии, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая отметила, что предложенные инициативы затрагивают интересы более 20 млн семей с детьми и заверила, что они будут учтены при доработке народной программы.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в формировании народной программы партии, поскольку в неё должны быть отражены все проблемные вопросы людей и обозначены пути их решения.