146 человек заболели коронавирусом за сутки в Псковской области

В Псковской области за минувшие сутки, 8 июля, коронавирусом заболели 146 человек, а выздоровели 119. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Так, в Пскове добавилось 48 случаев (всего 14 тыс. 851), в Великих Луках — 24 (всего 6 тыс. 702), в Плюсском районе — 14 (всего 642), в Новосокольническом — 10 (всего 1 тыс. 53).

Девять человек заразились в Великолукском районе (всего 913), семь — в Опочецком районе (всего 962), пять — в Куньинском (всего 363), по четыре — в Островском (всего 1 тыс. 985) и Дедовичском (всего 887). По три ковидбольных добавилось в Псковском (всего 3 тыс. 382), Невельском (всего 1 тыс. 560), Красногородском (всего 258) района, по два — в Порховском (всего 1 тыс. 265), в Печорском (всего 747), Пыталовском (всего 515), Бежаницком (всего 400), Локнянском (всего 286), по одному — в Себежском (всего 652) и Дновском (всего 333) районах.

Михаил Ведерников отметил, что динамика распространения коронавируса в Псковской области крайне высокая и доля свободного коечного фонда составляет всего 8%. Он добавил, что с понедельника будет перепрофилирована в ковид-центр Псковская межрайонная больница.

С начала пандемии в Псковской области выявили 40 тыс. 990 заражённых коронавирусом, из них 33 тыс. 903 человека выздоровели, 494 — умерли.