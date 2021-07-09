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Происшествия / ЧП

Карантин по африканской чуме свиней введён в трёх районах Псковской области

9 июля 2021 года, 10:07

В трёх районах Псковской области введён карантин по африканской чуме свиней. Речь идёт о Порховском, Дедовичском и Стругокрасненском, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Карантин по африканской чуме свиней введён в трёх районах Псковской области

Как рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина, очаги заболевания были выявлены в июле среди диких кабанов и домашних свиней.

«Наличие вируса в туше добытого на охоте кабана ещё раз подтверждает, что дикое животное может переболеть африканской чумой и на долгое время оставаться источником распространения вируса во внешнюю среду с отходами жизнедеятельности», - подчеркнула специалист.

По её словам, заражение же домашних свиней в этих трёх районах произошло из-за нарушения ветеринарных правил содержания. «В каждом случае домашние свиньи имели выгульные площадки, что запрещено правилами. Кроме того, нарушались санитарные нормы: отсутствовали дезинсекция и дератизация помещений, дезковрики при входе, спецодежда и сменная обувь», - отметила Вера Баданина.

Она добавила, что источником заражения могли быть непроваренные продукты питания, трава, скошенная на полях, где есть следы жизнедеятельности дикого кабана.

В Порховском районе вовсе были выявлены трупы домашних свиней, выброшенных около дороги. У этих животных была выявлена африканская чума свиней.

Вера Баданина заявила, что предупредить занос вируса на территорию личного подсобного хозяйства можно только строго соблюдая все правила.

Она также дала рекомендацию обрабатывать раствором хлорной извести обувь при возвращении из леса после сбора грибов и ягод.

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