Более 4 тысяч человек сделали прививку от коронавируса за сутки в Псковской области

За минувшие сутки, 8 июля, в Псковской области первую прививку от коронавируса сделали 3 тыс. 672 человека. Это, как отметил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, новый рекорд вакцинации в регионе.

Второй компонент препарата за день получил 1 тыс. 41 человек.

Всего первым компонентом вакцины уже привиты 97 тыс. 392 жителей Псковской области, из них 65 тыс. 925 человек полностью прошли курс вакцинации.

На данный момент поступившая в регион вакцина использована на 89,4%.

«Благодарю всех, кто решил защитить своё здоровье», - отметил губернатор.