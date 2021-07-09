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Общество / Здоровье

Более 4 тысяч человек сделали прививку от коронавируса за сутки в Псковской области

9 июля 2021 года, 09:48

За минувшие сутки, 8 июля, в Псковской области первую прививку от коронавируса сделали 3 тыс. 672 человека. Это, как отметил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, новый рекорд вакцинации в регионе.

Второй компонент препарата за день получил 1 тыс. 41 человек.

Всего первым компонентом вакцины уже привиты 97 тыс. 392 жителей Псковской области, из них 65 тыс. 925 человек полностью прошли курс вакцинации.

На данный момент поступившая в регион вакцина использована на 89,4%.

«Благодарю всех, кто решил защитить своё здоровье», - отметил губернатор.

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