До 34 градусов поднимется температура воздуха в Псковской области 9 июля

До 34 градусов поднимется температура воздуха в Псковской области днём 9 июля. При этом ночью будет от +14 до +19, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Также будет наблюдаться переменная облачность, ветер прогнозируется умеренный южных направлений. День пройдёт преимущественно без осадков.

В Пскове днём будет от +32 до +34, минимальная температура ночью составит +17...+19 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут в дневные часы от +31 до +33 градусов, в ночные — от +15 до +17.