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Общество

До 34 градусов поднимется температура воздуха в Псковской области 9 июля

9 июля 2021 года, 09:16

До 34 градусов поднимется температура воздуха в Псковской области днём 9 июля. При этом ночью будет от +14 до +19, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

До 34 градусов поднимется температура воздуха в Псковской области 9 июля

Фото Арсения Тимашова

Также будет наблюдаться переменная облачность, ветер прогнозируется умеренный южных направлений. День пройдёт преимущественно без осадков.

В Пскове днём будет от +32 до +34, минимальная температура ночью составит +17...+19 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут в дневные часы от +31 до +33 градусов, в ночные — от +15 до +17.

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