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Общество / Здоровье

Более 500 человек прививают от коронавируса за сутки в Великих Луках

8 июля 2021 года, 21:52

Более 500 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Великих Луках за минувшие сутки. Такие данные озвучил глава города Николай Козловский на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Николай Козловский рассказал о том, как организована вакцинация в Великих Луках и отметил, что желающих сделать прививку настолько много, что сформировалась очередь.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо оперативно вносить данные о привитых в реестр, чтобы была объективная картина о наличии вакцины в регионе. По его словам, как только препараты будут заканчиваться, Минздрав РФ примет решение о дополнительных поставках.

Также губернатор обратил внимание на то, что руководители предприятий и организаций сейчас серьёзно подходят в проведению вакцинации коллективов, поэтому в ближайшее время будут открыты дополнительные пункты.

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