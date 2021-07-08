Три новые камеры фиксации нарушений появились на псковских дорогах

Три новые камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения на федеральных дорогах в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В частности, камера появилась на трассе A-212 Псков — Изборск — граница с Эстонией в деревне Неёлово Псковского района. «Здесь расположен нерегулируемый пешеходный переход, которым постоянно пользуются учащиеся Моглинской школы»Ю — отметили в пресс-службе.

Ещё одна камера размещена в черте Пскова — на пересечении Крестовского шоссе и дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией. «Движение транспорта и пешеходов здесь регулируется светофорами. Вместе с тем место установки камеры выбрано неслучайно – рядом находится Агротехнический колледж, и движение на этом пересечении очень оживленное», - пояснили в Упрдор «Северо-Запад». Третья камера расположена рядом с МАПП «Лобок» на границе с Белоруссией.

На сегодняшний день на федеральных дорогах в границах Псковской области работают 16 камер.