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Общество

Медали «За заслуги перед Псковской областью» удостоен инженер Владимир Раскот

8 июля 2021 года, 20:24

Инженер, заслуженный строитель Российской Федерации Владимир Раскот удостоен медали «За заслуги перед Псковской областью». Награду ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Медали «За заслуги перед Псковской областью» удостоен инженер Владимир Раскот

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона поздравил Владимира Раскота с 70-летием и поблагодарил за  вклад в реконструкцию и восстановление культурных объектов Псковской области, за строительство новых кварталов. «Список проделанных вами работ впечатляет. Каждый строитель может гордиться таким перечнем реализованных проектов», — сказал Михаил Ведерников.

Владимир Раскот поблагодарил губернатора за высокую оценку труда и заметил, что инженер, в отличие от каменщика, музыканта или художника, ничего не значит без коллектива. «Я считаю, что мне в жизни всегда везло с профессиональным окружением. Я полон сил. Если где-то могу пригодиться со своим опытом и трудолюбием, то я всегда готов», — отметил Владимир Раскот.

Медали «За заслуги перед Псковской областью» удостоен инженер Владимир Раскот

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Среди объектов, реставрация и реконструкция которых велась под руководством Владимира Раскота, Спасо-Елеазаровский, Снятогорский и Крыпецкий монастыри, усадьбы Софьи Ковалевской, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Строгановых. Также он руководил проектированием и оснащением инженерными сетями Государственного  музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Также с его участием строились микрорайоны в деревнях Родина и Портянниково Псковского района, таможенно-логистический пункт в поселке Убылинка Пыталовского района, инженерная инфраструктура особой экономической зоны «Моглино». 

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