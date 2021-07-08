Медали «За заслуги перед Псковской областью» удостоен инженер Владимир Раскот

Инженер, заслуженный строитель Российской Федерации Владимир Раскот удостоен медали «За заслуги перед Псковской областью». Награду ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона поздравил Владимира Раскота с 70-летием и поблагодарил за вклад в реконструкцию и восстановление культурных объектов Псковской области, за строительство новых кварталов. «Список проделанных вами работ впечатляет. Каждый строитель может гордиться таким перечнем реализованных проектов», — сказал Михаил Ведерников.
Владимир Раскот поблагодарил губернатора за высокую оценку труда и заметил, что инженер, в отличие от каменщика, музыканта или художника, ничего не значит без коллектива. «Я считаю, что мне в жизни всегда везло с профессиональным окружением. Я полон сил. Если где-то могу пригодиться со своим опытом и трудолюбием, то я всегда готов», — отметил Владимир Раскот.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Среди объектов, реставрация и реконструкция которых велась под руководством Владимира Раскота, Спасо-Елеазаровский, Снятогорский и Крыпецкий монастыри, усадьбы Софьи Ковалевской, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Строгановых. Также он руководил проектированием и оснащением инженерными сетями Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Также с его участием строились микрорайоны в деревнях Родина и Портянниково Псковского района, таможенно-логистический пункт в поселке Убылинка Пыталовского района, инженерная инфраструктура особой экономической зоны «Моглино».