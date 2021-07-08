Медали «За заслуги перед Псковской областью» удостоен инженер Владимир Раскот

Глава региона поздравил Владимира Раскота с 70-летием и поблагодарил за вклад в реконструкцию и восстановление культурных объектов Псковской области, за строительство новых кварталов. «Список проделанных вами работ впечатляет. Каждый строитель может гордиться таким перечнем реализованных проектов», — сказал Михаил Ведерников.

Владимир Раскот поблагодарил губернатора за высокую оценку труда и заметил, что инженер, в отличие от каменщика, музыканта или художника, ничего не значит без коллектива. «Я считаю, что мне в жизни всегда везло с профессиональным окружением. Я полон сил. Если где-то могу пригодиться со своим опытом и трудолюбием, то я всегда готов», — отметил Владимир Раскот.