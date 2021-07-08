133 выпускника в Пскове окончили школу с золотой медалью, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления образования администрации города Анну Кузыченко. Она отметила, что в прошлом году медалистов было меньше - 117

«Пандемия с её дистанционным обучением, которое нам постоянно ставят в упрёк, год от года не снижает показатель по медалистам, как раз наоборот», - подчеркнула Анна Кузыченко.

Также она рассказала, что в этом году 23 псковских выпускника получили на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 100 баллов.

100 баллов сразу по двум предметами получили две выпускницы. Они обучались в Гуманитарном лицее №15 и многопрофильном правовом лицее №8.

В этом году ЕГЭ в Пскове сдавали 1 тыс. 32 ученика.