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Общество / Образование

133 выпускника в Пскове окончили школу с золотой медалью

8 июля 2021 года, 19:54

133 выпускника в Пскове окончили школу с золотой медалью, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления образования администрации города Анну Кузыченко. Она отметила, что в прошлом году медалистов было меньше - 117

«Пандемия с её дистанционным обучением, которое нам постоянно ставят в упрёк, год от года не снижает показатель по медалистам, как раз наоборот», - подчеркнула Анна Кузыченко.

Также она рассказала, что в этом году 23 псковских выпускника получили на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 100 баллов. 

100 баллов сразу по двум предметами получили две выпускницы. Они обучались в Гуманитарном лицее №15 и многопрофильном правовом лицее №8.

В этом году ЕГЭ в Пскове сдавали 1 тыс. 32 ученика.  

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