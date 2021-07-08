Псковские подростки готовы работать сиделками, вожатыми и выгуливать собак

Псковские подростки в возрасте 14-17 лет хотят работать летом официантами, вожатыми, сиделками, заниматься выгулом собак, раздавать листовки, помогать в пунктах выдачи товаров. Такие результаты опроса озвучила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в ходе круглого стола, который прошёл 8 июля в медиацентре Псковского агентства информации.

В целом, отметила Наталия Соколова, дети хотят работать летом, поскольку у них в этот период много свободного времени.

Что касается заработной платы, то одни подростки рассчитывают на почасовую от 90 до 150 рублей, другие — хотят получать в месяц 15-20 тыс. рублей.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала, что в этом году 108 подростков смогли поработать в пришкольных лагерях. Они облагораживали клумбы, красили бордюры, помогали в библиотеке, разбирали мебель. За 10 дней, в которых из которых они работали по 4 часа, детям заплатили 2 тыс. 700 рублей. При этом муниципалитет взял на себя расходы на питание таких работников.

Ведущий инспектор отделения занятости по городу Пскову и Псковскому району Виктория Яковлева рассказала, что в этом году в поисках работы обращались около 300 детей, трудоустроены были 268 человек — подсобные рабочие, помощники официантов, помощники слесаря, дворники.

Чтобы поработать на каникулах, школьникам надо обратиться в Центр занятости в Пскове на улице Коммунальной, 71а. В тот же день подростка зарегистрируют и расскажут, какие вакансии есть. Подросток может придти без родителей, но в любом случае их согласие на работу потребуется.

Виктория Яковлева добавила, что связаться с сотрудниками Центра можно и через группу «ВКонтакте», там же размещаются вакансии.